Умеров і Чийгоз закликали Ердогана допомогти іншим, хто потрапив під репресії в Криму

Увечері 26 жовтня в Анкарі Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся з заступниками голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом.

Як повідомляє глава Меджлісу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook, зустріч відбулася в офіційній резиденції президента Туреччини Ak Saray (Білий палац).

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«Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз, подякувавши Президенту Реджепу Тайіпу Ердогану за зроблені зусилля щодо їхнього звільнення, звернулися до нього з закликом допомогти десяткам інших незаконно переслідуваних, заарештованих і засуджених у Криму кримських татар, українців, людей інших національностей», – написав Чубаров.

За його словами, президент Туреччини Ердоган висловив упевненість у нових зустрічах, у тому числі і за його візиту в Україну і попросив передати уповноваженому президента України у справах кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву і Меджлісу «слова підтримки і побажання успіхів у діяльності, спрямованій на благо кримськотатарського народу».