Нацполіція збирається закупити нові автозаки та зброю

У грудні цього року Національна поліція України закупить нові автомобілі для перевезення затриманих осіб, зброю та бронежилети.

Про це заявив заступник голови Нацполіції України Костянтин Бушуєв, який разом з главою Нацполіції України Сергієм Князєвим перебуває з робочою поїздкою у Львові, повідомили у Департаменті комунікації Нацполіції України.

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"Для перевезення затриманих осіб поліція використовуватиме дві категорії спецавтомобілів: розрахованих на перевезення трьох і дев’яти людей. Ці автомобілі будуть побудовані на базі сучасних моделей відомих автомобільних брендів. Постачання автомобілів, зброї і бронежилетів правоохоронцям очікується вже на початку грудня. Такий термін передбачений відповідним договором", - йдеться у повідомленні.

Також Бушуєв повідомив, що на озброєння Нацполіції буде прийнято дев'ять катерів для виконання завдань на воді. "Позавчора ми прийняли на озброєння перший катер. Усього буде дев’ять катерів. Усі регіони, які стоять на воді, будуть доукомплектовані новими катерами. Це дозволить нам бути більш мобільними під час виконання завдань на воді", – сказав Бушуєв.

Також повідомляється, що тактичні підрозділи поліції, які беруть участь забезпеченні безпеки під час масових зібрань, отримають сучасні спецзасоби зв'язування замість наручників.