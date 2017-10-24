Сутички в Святошинському суді: у мережі з'явилося відео затримання прихильників Коханівського

У Святошинському суді на початку засідання у справі лідера руху ОУН Миколи Коханівського сталася бійка. Відео оприлюднив телеканал "112 Україна".

В приміщенні суду було багато поліцейських, які затримали прихильників Миколи Коханівського. Також правоохоронці розбирають барикади, які вчора спорудили протестувальники в суді.

Відзначається, що існувала попередня домовленість почекати адвокатів і перейти в інше приміщення для того, щоб продовжити засідання суду. Для цього потрібно було розібрати барикаду біля виходу. Її розібрали, почали виходити, але за словами прихильників Коханівського, у другому приміщенні було багато поліцейських, які надалі увійшли до захопленої зали, продовжили розбирати барикаду, затримувати протестувальників і виводити їх через вікно.

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Як повідомляв УНІАН, прихильники лідера добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського сьогодні вночі влаштували погром у Святошинському райсуді Києва. Активісти розгромили приміщення і почали зводити барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ізолятор тимчасового утримання після оприлюднення рішення суду про перенесення засідання по обранню запобіжного заходу на 9.00.

Вранці спецназівці у Святошинському райсуді Києва затримали кореспондента УНІАН Сергія Лефтера і близько 20 прихильників Коханівського.