Ющенко збирається зламати схему Тимошенко і Газпрому

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір призупинити дію постанови Кабінету Міністрів України про проведення розрахунків між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» за одержаний у 2009 році природний газ авансовими платежами за його транзит у разі публікації даної постанови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Роман ЖУКОВСЬКИЙ сьогодні на брифінгу в Києві.

«Якщо постанова буде ухвалена, Президент призупинить її і звернеться до Конституційного Суду. На думку Президента, необхідно, щоб уряд оцінив, які зміни слід внести у фінансовий план «Нафтогазу», – сказав він.

При цьому Р.ЖУКОВСЬКИЙ зазначив, що дане питання буде винесене на «антикризову нараду», яку проведе у понеділок, 18 травня, Президент України.

За словами Р.ЖУКОВСЬКОГО, метою даної постанови, фактично, є легалізація того, що вже реалізоване. «Ця постанова свідчить про те, що «Нафтогаз України» не може акумулювати гроші з ринку», – сказав він.

Також Р.ЖУКОВСЬКИЙ зазначив, що, згідно зі схваленим на засіданні Кабміну 13 травня проектом даної постанови, «Нафтогазу» буде надана відстрочка на 60 місяців зі сплати податку на прибуток у розмірі 6,7 млрд. грн.

За його даними, цього року НАК «Нафтогаз України» закачав у підземні газові сховища (ПСГ) близько 620 млн. кубометрів газу - за ціною приблизно 270 дол. за 1 тис. куб. м це вийде близько 170 млн. дол.

Крім того, за його інформацією, «Нафтогаз України» у квітні ц.р. заплатив за російський газ близько 620 млн. дол., фактично ж перерахував близько 200 млн. дол., а 420 млн. дол. вже сплачені авансом за транзит газу.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня ц.р. на брифінгу в Москві прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що наполягатиме на тому, щоб оплата за 19,5 млрд. кубометрів газу, який необхідно закачати в підземні газові сховища України в 2009 році, була здійснена авансовими коштами, одержаними за транзит газу. Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що готується проект міждержавної угоди, в якій будуть передбачені «всі аспекти» таких взаємних розрахунків, і даний документ може бути готовий вже після травневих свят.

У відповідь прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, що такий варіант для Росії неприйнятний, і питання про форму оплати вимагає додаткового вивчення.