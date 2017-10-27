Яценюк: політика замирення агресора ніколи не приведе до миру - лише до іншої агресії та війни (відео)

“Єдина політика щодо Росії з боку України та ЄС - говорити однією мовою, залишатися об’єднаними та не укладати жодних закулісних угод із РФ”, - наголосив лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк у Кракові під час міжнародної конференції, присвяченої проблемам миру і безпеки у Європі у п'ятницю, 27 жовтня.

“Дуже важко передбачити, яку Європу ми матимемо за десять чи двадцять років. Якби п'ять років тому мені хтось сказав, що після Другої світової війни Росією будуть перемальовані кордони, - я б ніколи не повірив. Але це сталося”, - наголосив він.

“Фактично в серці Європи відбувається масштабна військова операція Росії, постійного члена Ради безпеки ООН, що підписала низку міжнародних та двосторонніх угод із Україною, гарантувала Україні територіальну цілісність за сумнозвісним Будапештським меморандумом, коли ми відмовилися від третього за величиною у світі ядерного арсеналу. У нас немає жодної ядерної зброї - і немає Криму, немає Донецька і Луганська. Який приклад вони демонструють іншим країнам, як, до прикладу, Північна Корея?” - сказав Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що сьогодні низка країн “хочуть покращити відносини з РФ, відновити діалог тощо”: “Проте ми знаємо, чим насправді є Росія. Ми постійно втрачаємо людей через агресію, розпочату російським режимом і російським президентом”.

“Ми стримали російські війська. Ми - держава Україна. І вони несуть загрозу країнам-членам НАТО - вам”, - сказав він.

Лідер “Народного фронту” звернувся до представників країн ЄС: “Не будьте наївними щодо Росії. Усі мають усвідомити, що таке може статися з іншими країнами, і навіть членами Євросоюзу. Адже що Росія робить із країнами Балтії? Вона постійно залякує Балтійські країни. Що вони роблять в ЄС? Вони намагалися втрутитися у вибори в Німеччині, у Франції. Вони пов’язані і з “брекзитом”, адже потужно фінансували політичні партії, неурядові організації, політиків, ЗМІ в ЄС, аби розбити Союз”.

“Політика замирення агресора ніколи не приведе до миру. Вона завжди приводитиме до іншої війни й іншої агресії. Єдина політика щодо Росії з боку України та ЄС - говорити однією мовою, залишатися об’єднаними, не укладати жодних закулісних угод із РФ. І чітко казати: “Президенте Путін, ви маєте дотримуватися міжнародного законодавства. Ви маєте забратися з Донецька, Луганська і Криму. Крапка. Це не підлягає дискусії. Якщо ви це зробите, можливо ми зможемо перегорнути сторінку. Але ця держава порушила наші кордони і наші спільні угоди та поставила під загрозу міжнародний порядок”, - наголосив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, Арсеній Яценюк виступив на Краківській міжнародній конференції, присвяченій проблемам миру і безпеки у Європі, на запрошення Фонду Конрада Аденауера. Лідер “Народного фронту” взяв участь у дискусії “Майбутнє – як Європа подолає кризу? ” разом із Комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнесом Ганом та головою Комітету європейського парламенту з закордонних справ Девідом Макалістером.