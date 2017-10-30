На Волині на кількох дільницях вибори відбувалися при свічках

У Волинській області на окремих дільницях Копачівської громади, що в Рожищенському районі, через відсутність електроенергії вибори в об`єднані територіальні громади відбувалися при свічках. Про це УНІАН повідомила координатор громадянської мережі ОПОРА Катерина Шарпата. За її словами, сьогодні світло на двох дільницях Копачівської громади зникло ще по обіді і до вечора так і не з’явилося, тож вибори відбувалися при свічках.

«Протягом дня спостерігачі зафіксували низку порушень: тиск на спостерігача ОПОРИ, нестача скриньок і кабінок для голосування, присутність невідомих осіб, недопущення кандидата на дільницю»,- зазначила координатор.

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За даними Шарпатої, у селі Галинівка (Оваднівська сільська громада) на дільницю № 070017 масово приходили виборці без паспортів і просили видати їм бюлетені. Дільнична виборча комісія прийняла неформальне рішення видавати бюлетені таким виборцям.

«Крім того, ДВК опитала спостерігачів, чи не проти вони того, що комісія буде видавати виборцям бюлетені без пред’явлення ними документа, що посвідчує особу. Усі присутні спостерігачі, окрім офіційного спостерігача від ВГО «Громадянська мережа ОПОРА», також не побачили у цьому жодного порушення, - повідомила координатор.

Сьогодні, 29 жовтня, перші місцеві вибори відбулися в 19 ОТГ у 12 районах Волинської області : Володимир-Волинському, Іваничівському, Ківерцівському, Луцькому, Любешівському, Любомльському, Маневицькому, Ратнівському, Рожищенському, Старовижівському, Турійському та Горохівському. Працювало 19 територіальних виборчих комісій (1 міська, 7 селищних, 11 сільських) та 204 дільничні виборчі комісії.

Як повідомляв УНІАН, загалом по Україні перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів відбувалися в 201 об`єднаній територіальній громаді.

Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня голосування, тобто до 3 листопада включно. Результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 8 листопада включно.