У Майському група невідомих напала на виборчу дільницю, постраждали двоє поліцейських

У Дніпропетровській області під час охорони публічної безпеки на місцевих виборах до об'єднаних територіальних громад (ОТГ) на одній із виборчих дільниць постраждало двоє співробітників поліції. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

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Зазначається, що 29 жовтня близько 18:30 на виборчу дільницю у с.Майське Синельниківського району Дніпропетровської області зайшло 15-20 невідомих осіб, які побили у приміщенні вікна та пошкодили майно.

«Після цього зловмисники кинули димові шашки та зникли на автомобілях. Під час нападу тілесні ушкодження дістали двоє працівників поліції», - йдеться у повідомленні.

Зараз по області оголошено план «Перехоплення». В главку наголосили, що поліція вживає всі необхідні заходи для затримання підозрюваних. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні в 201 об'єднаній територіальній громаді відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів. Безпеку на них забезпечували понад 4 тисячі поліцейських.