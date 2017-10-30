Після замаху нардеп Мосійчук рветься до роботи, але бідкається: "поки що ходити не можу"

14:44, 30 жовтня 2017
Політика
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Народний депутат каже, що він поки що не може ходити, проте на засіданні буде.

Мосійчук збирається бути присутнім на засіданні ВР / фото facebook.com/igor.mosijcuk

Народний депутат Ігор Мосійчук запевняє, що 7 листопада буде на засіданні Верховної Ради. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Національному інституті хірургії і трансплантології ім. Шалімова.

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"Поки що, на жаль, ходити не можу", - зауважив Мосійчук, проте висловив переконання, що 7 листопада він уже буде присутнім на засіданні парламенту.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 жовтня біля офісу телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого двоє осіб загинули, серед них охоронець Мосійчука. Ще троє постраждали, у тому числі Мосійчук та політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області.

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Теги: #замах на Мосійчука#Мосійчук збирається у Раду#поранення Мосійчука