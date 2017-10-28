Мосійчук: в мій автомобіль неможливо було закласти вибухівку

Нардеп Ігор Мосійчук, який постраждав внаслідок вибуху біля редакції телеканалу «Еспресо», заявив, що в його авто неможливо було закласти вибухівку.

Як пояснив нардеп на своїй сторінці у Facebook, він не їздить за кермом сам і не має водійських прав, а його друзі, які його возять, ніколи не залишають автомобіль без нагляду.

За його словами, колишній правоохоронець Михайло Морміль, який загинув, став випадковою жертвою трагедії. «Михайло проживав не в будівлі, де розташовано студію телеканалу "Еспресо", а в селі. До Києва він приїхав на день народження матері. Це вже встановлено слідством», – стверджує Мосійчук.

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«Тому розглядати інформацію про те, що це був замах на нього, при всій повазі, не варто. Це роблять люди, які хочуть відвести увагу від справжніх замовників і виконавців», – додав нардеп.

Він відзначив, що принаймні три версії замах на нього «вже в роботі».

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля офісу телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого двоє осіб загинули і серед них охоронець Мосійчука. Ще троє постраждали, у їх числі народний депутат Мосійчук та політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області.