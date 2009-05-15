Суд амністував вбивцю регіонала Кушнарьова

Харківський апеляційний суд задовольнив звернення Дмитра Завального, обвинуваченого у справі про вбивство лідера Партії регіонів Євгена Кушнарьова, про амністію.

Як повідомив кореспондент «МедиаПорта» із засідання суду, суддя апеляційного суду Юрій Шевченко вирішив: Завального амністувати. Отже і справа про вбивство може бути закрита.

Сім`я Євгена Кушнарьова – потерпіла сторона, – виступала проти амністії – вона вважає таку позицію нелогічною, до того, якщо справа буде закрита, на думку сім`ї, правди про смерть Кушнарьова вже ніхто ніколи не дізнається.

Дмитра Завального звинувачували по двох статтях: вбивство з необережності і незаконне носіння зброї. Закон дозволяє звільняти від покарання за такі злочини. Крім того, на користь Завального була ще одна обставина – у нього є неповнолітня донька.