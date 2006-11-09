Мокріді заявляє, що Наша Україна не розглядає питання зміни керівництва

“Наша Україна” радить керуватися офіційними заявами міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА у питанні, чи може він очолити “Народний Союз Наша Україна”.

Так керівник інформаційного департаменту “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ прокоментувала УНІАН інформацію з посиланням на джерело у Секретаріаті Президента про те, що керівництво Секретаріату Президента України наполягає на тому, щоб НСНУ очолив нинішній міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО.

Т.МОКРІДІ підкреслила, що “Наша Україна” не коментує джерела у Секретаріаті Президента, “оскільки там працює 600 людей, включаючи технічний персонал”.

Вона розповіла, що у ці хвилини відбувається робоче засідання Ради партії по підготовці другого етапу з’їзду, і питання зміни керівництва немає на порядку денному. За словами Т.МОКРІДІ, обговорюються питання програми і статуту партії – “іде спокійна, рутинна робота без сенсацій і резонансних заяв”.

Як повідомляв УНІАН, за даними джерела, керівництво Секретаріату начебто переконало Президента Віктора ЮЩЕНКА, щоб Ю.ЛУЦЕНКО очолив НСНУ. Раніше сам Ю.ЛУЦЕНКО від цієї пропозиції відмовився. Про це йшлося 8 листопада на засіданні президії ради партії. За інформацією джерела, Ю.ЛУЦЕНКО врешті-решт погодився на таку пропозицію.

“Усе це подається, – сказав співрозмовник агентства, – під виглядом необхідності збереження іміджу Президента, який під час першого етапу з’їзду закликав змінити керівництво партії”.

Сьогодні Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що його ніхто офіційно не запрошував як гостя взяти участь у з’їзді НСНУ. «Офіційно не запрошували. Я не маю наміру йти і, тим більше, очолювати теж», - сказав міністр. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО вчергове наголосив, що поки залишається міністром внутрішніх справ України, він не збирається «конвертувати свою діяльність у будь-яку політику».