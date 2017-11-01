"Підтримка" сина Авакова: через чоловіків у камуфляжі не всі журналісти змогли потрапити до зали суду (фото, відео)

19:31, 01 листопада 2017
Політика
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Вільні місця у суді позаймали чоловіки у камуфляжній формі.

Частина ЗМІ не змогла увійти до зали суду через

Частина журналістів та телеоператорів не змогли потрапити до зали Солом'янського райсуду Києва, де обирають запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ Олександру Авакову. 

Частина журналістів та операторів залишилася у коридорі суду, передає "Українська правда".

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Як повідомляють журналісти, яким вдалося пройти всередину, вільні місця у суді позаймали чоловіки у камуфляжній формі, які пройшли у залу через службовий вхід.

Нагадаємо, суд щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у фінансових махінаціях сину голови МВС Олександру Авакову 1 листопада розпочався в Солом’янському районному суді Києва. 

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 31 жовтня, з'явилася інформація, що детективи НАБУ проводять обшук у квартирі сина Авакова. Пізніше в НАБУ заявили про затримання трьох осіб в рамках розслідування справи про розтрату більш як 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ.

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Теги: #рюкзаки Авакова#Суд над сином Авакова#люди у формі