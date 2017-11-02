За останні три роки більшість українців усвідомили важливість НАТО для безпеки у світі – Турчинов

Одним з пріоритетів України є відновлення багатосторонньої військово-технічної співпраці з країнами-членами НАТО.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив під час зустрічі з групою іноземних стратегічних радників з країн-членів НАТО, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

У повідомленні зазначається, що під час зустрічі сторони говорили про важливість поглиблення співробітництва України з НАТО у питаннях кібербезпеки, військово-технічній та науковій сферах.

Турчинов наголосив, що, незважаючи на гібридну війну Російської Федерації, триває процес зміцнення обороноздатності України та реформування сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО.

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Турчинов також зазначив, що за останні три роки більшість українців усвідомили, що НАТО є одним з реальних інструментів забезпечення надійної системи колективної безпеки як в Європі, так і в усьому світі.

Як повідомляє прес-служба, учасники делегації заявили, що країни-члени НАТО підтримують реформи, які реалізуються в Україні, та прагнення нашої держави до євроатлантичної інтеграції.

До складу делегації увійшли, зокрема, колишній командувач Центрального командування Збройних сил США генерал Джон Абізейд; колишній командувач Збройних сил Литовської Республіки генерал-майор Йонас Андрішкевічус; колишній командувач Сухопутних військ Збройних сил Великої Британії генерал Нік Паркер; виконавчий директор із зовнішніх зв’язків партнерства в Канадській академії оборони Міністерства національної оборони Канади Джилл Сінклер; колишній командувач Спільного німецько-голландського корпусу генерал-лейтенант Волькер Гальбауер; командувач багатонаціонального корпусу Північ-Схід генерал-полковник Богуслав Самол (Республіка Польща).