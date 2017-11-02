Зрадники України після втечі до РФ поширюють фейки про окупацію Криму – Турчинов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов наголошує, що зрадники України після втечі до Російської Федерації намагаються спотворювати інформацію про окупацію Криму.

Про це йдеться у коментарі Турчинова, переданому агентству УНІАН прес-службою РНБО.

Секретар РНБО прокоментував твердження екс-начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України Юрія Іл'їна про події, які сталися в лютому 2014 року, на початку окупації Росією українського Криму.

"Зрадники України, які переховуються від кримінальної відповідальності в РФ, на догоду своїм новим господарям розповідають брехню і нісенітниці, намагаючись пояснити чи якось виправдати свою зраду і дезертирство. Але для зради немає ні пояснень, ні прощення", - наголосив Турчинов.

Секретар РНБО заявив, що Іл’їн, якого начальником Генштабу призначив ще тодішній президент Віктор Янукович, поширює брехливі свідчення і "разом з останнім несе відповідальність за розвал ЗСУ".

"Зранку 28 лютого 2014 року генерал Іл’їн мною був звільнений з посади начальника ГШ за бездіяльність в умовах агресії, що розпочалась у Криму. Тому він ніяк не міг 28 лютого 2014 року видати наказ щодо приведення армії і флоту у ступінь бойової готовності «Повна» (у повну бойову готовність - УНІАН)", - заявив Турчинов.

Секретар РНБО підкреслив, що рішення про переведення Збройних сил України у ступінь бойової готовності «Повна» він "прийняв цього дня на засіданні РНБО, 28 лютого 2014 року, що відображено в підписаному мною указі президента України".

Також Турчинов прокоментував питання про проблеми флоту під час окупації Росією Кримського півострова.

"В.о. міністра оборони Ігор Тенюх та новий начальник ГШ Михайло Куцин отримали мій наказ щодо виведення флоту з Донузлава, але зрадник адмірал (Денис) Березовський, який у той час командував флотом та перейшов на бік ворога, заблокував виконання цього рішення, створивши умови російським військовим для того, щоб вони змогли підірвати корабель, заблокувавши вихід з бухти", - наголосив Турчинов.

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"Це не перша спроба зрадників і злочинців, які переховуються в РФ, спотворювати події, що відбувались в Україні, та обливати брудом тих, хто протистояв і протистоїть російським господарям цих зрадників", - додав він.

Як відомо, 1 листопада один з адвокатів Януковича Максим Герасько написав у Facebook, що під час поїздки до Росії зустрівся зі своїм підзахисним та провів ще декілька зустрічей з імовірними свідками у справі.

За словами Гераська, 6 жовтня він провів опитування свідка сторони захисту - екс-начальника Генерального штабу Іл'їна.

25 жовтня Оболонський райсуд Києва вирішив змінити Гераська на іншого адвоката у справі про держзраду екс-президента.

У розміщеній адвокатом копії пояснень Іл'їн заявляє, що 28 лютого на той момент в.о. президента України Турчинов "незаконно" звільнив його. За словами Іл'їна, в лютому 2014 року нова влада України не мала наміру "стабілізувати ситуацію (у Криму) мирним шляхом, а розраховувала лише на силовий сценарій розвитку подій".

Іл'їн стверджує, що Турчинов навмисно відправив його до Криму "з метою усунення від керівництва Збройними силами України, а не з метою стабілізації ситуації у регіоні".

Екс-начальник Генштабу заявляє, що 27 лютого 2014 року після отримання інформації про захоплення невідомими адміністративних і державних закладів у Симферополі він "віддав усне розпорядження на приведення Збройних сил України в бойову готовність "Повна". Також він сказав, що доповів про це Володимиру Замані, який тоді був уповноваженим Верховної Ради України з контролю діяльності Міністерства оборони України.

Іл'їн стверджує, що в той же день Замана по узгодженню з Турчиновим вирішив знизити ступінь готовності військ з «Повної» до «Постійної». Крім того, екс-начальник Генштабу стверджує, що Тенюх після призначення на посаду в.о. міністра оборони не бажав з ним розмовляти та говорив, що Іл'їн "втік" до Криму.

Як твердить екс-начальник Генштабу, Турчинов винен в усьому, що відбувалося у лютому-березні у Криму. Іл'їн заявляє, що 28 лютого на той момент контр-адмірал Військово-морських сил України Березовський доповів Тенюху про те, що бойові кораблі ВМС України приведені у бойову готовність і готові до виходу у море, але в.о. міністра оборони відмовився затвердити рішення про вивід кораблів з Криму.