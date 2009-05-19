У Ющенка побачили, що українська труба застрягла в соціалізмі

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що фінансовий стан НАК «Нафтогаз України» викликає стурбованість.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Б.СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив під час інтернет-конференції.

«Реальний фінансовий стан НАК «Нафтогаз України» сумний», – сказав він.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ нагадав, що 18 травня ц.р. на нараді з керівництвом уряду Президент Віктор ЮЩЕНКО надав багато уваги аналізу цього питання. За підсумками наради уряду було доручено протягом найближчих днів внести консолідовані пропозиції щодо формування реалістичного фінансового плану «Нафтогазу України».

«Компанія не має права працювати в режимі нарощування мільярдних боргів, як це відбувається зараз», – упевнений Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він вказав на дві головні причини нинішнього стану компанії. По-перше, ані теперішній, ані попередній уряд не здійснили необхідних реформ у газовому секторі, що призвело до системної несплати українськими споживачами за спожитий газ, а сама компанія-постачальник ще й вимушена компенсувати різницю між популістськими відпускними цінами та жорсткими, високими закупівельними. «Тобто сьогодні ми фактично досі існуємо в умовах соціалістичної системи на газовому ринку», – прокоментував Б.СОКОЛОВСЬКИЙ таку ситуацію.

Другою причиною фінансових проблем компанії він назвав «кабальні контракти від 19 січня поточного року».

«Це головні чинники, що визначають нинішній кризовий фінансовий стан компанії, який ускладнюється, незважаючи на активні та високопрофесійні, на мою думку, дії керівництва «Нафтогазу», – підсумував Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Нагадаємо, раніше Президент України В.ЮЩЕНКО не раз наполягав на перегляді фінансового плану НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляв УНІАН, 11 березня ц.р. Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» з профіцитом 3,8 млрд. грн.

Виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ повідомив, що цей профіцит розраховано без урахування закачування газу в сховища 2009 року. «Фінплан з профіцитом, але профіцит не враховує необхідні закачування газу в сховища на наступний період», – сказав він.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу та нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобуванням нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.