Аваков про справу свого сина: ми отримали піар-вибух і більше нічого

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що після затримання його сина в рамках «справи рюкзаків» і оголошення йому підозри, стався лише піар-вибух.

Про це він заявив журналістам після презентації книги «Ленін з нами?».

«Що стосується мого сина, то політичні спекуляції тут досягли своєї мети. Ми отримали піар-вибух і більше нічого. А тепер мій син і його адвокати зосередяться на тому, щоб у суді розбити це звинувачення. Якщо це і неприємна процедура, нехай вона буде неприємна, але мій син це пройде, і я це переживу. І тиснути на мене цим не варто, це не вийде», - заявив він.

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Водночас він заявив, що одні з останніх справ НАБУ, зокрема справа міністра інфраструктури Володимира Омеляна, щодо оточення міністра юстиції змусили його засумніватися, що ці рішення грунтуються на юридичній процедурі.

«На превеликий жаль, я вважаю, що кілька справ, які пучком вистрілили протягом декількох днів щодо мого оточення, щодо Омеляна, щодо оточення міністра юстиції і ще деякі факти, які нам відомі, змушують мене засумніватися, що ці рішення грунтуються на юридичній процедурі, а не грунтуються на політичній доцільності. Я думаю, що це питання має бути ретельно вивчено», - сказав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП у рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС затримали Авакова-молодшого, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чеботарю і Авакову повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

В МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Аваков відкинув звинувачення на адресу сина. "Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ні копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Всім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр і наголосив, що НАБУ і САП "не повинні бути органами під впливом політичних груп та інтересів".

Прокурори САП клопотали про обрання Авакову-молодшому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 5 млн грн, проте 1 листопада суд прийняв рішення про особисте зобов'язання.

3 листопада директор НАБУ Артем Ситник заявив, що електронних браслетів для виконання рішення суду щодо сина Авакова немає.

"Браслетів зараз зайвих для того, щоб виконати рішення суду, у Міністерства внутрішніх справ немає", - сказав він.

Ситник наголосив, що НАБУ не має права купувати браслети, а «поліція нам їх не дає. Тому зараз виконати рішення суду ми не можемо».

Сьогодні Аваков-молодший повідомив, що на нього все-таки наділи електронний браслет.