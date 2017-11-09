Режим тотальної цензури: в РФ відреагували на закон, який обмежує вільний в'їзд російських артистів в Україну

У МЗС РФ відреагували на закон, який забороняє російським артистам-гастролерам в'їжджати до України без дозволу СБУ.

Як повідомляють «РИА Новости» з посиланням на заяву представника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової.

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"Тим самим на Україні вводиться режим тотальної цензури з боку нинішніх українських силовиків, тих самих "блакитних мундирів", з якими так пафосно попрощався пан Порошенко, прямуючи до безвізової Європи. Я б на його місці ще раз перечитала вірш - корисно", - зазначила Захарова.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про гастрольні заходи в Україні» щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів за участю громадян держави-агресора».

Документ №2165-VIII, прийнятий Верховною Радою 5 жовтня цього року, вдосконалює правовий механізм захисту національної безпеки України і є продовженням законодавчих кроків із захисту національного інформаційно-культурного простору, зокрема шляхом запровадження у гастрольній діяльності механізмів протидії антиукраїнським впливам.