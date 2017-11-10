Бойко, Ляшко і Тимошенко ігнорують роботу в комітетах - КВУ

Лідери фракцій переважно ігнорують роботу в комітетах та не беруть участі в їх засіданнях. Про це заявив голова КВУ Олексій Кошель, передає прес-служба комітету.

Найгірші показники відвідуваності у Ю. Бойка, Ю. Тимошенко та О. Ляшка. За три роки Ю. Бойко відвідав 2% засідань комітету, до якого входить, Ю. Тимошенко – 11%, О. Ляшко – 41%, О. Березюк – 75%, А. Герасимов – 81%, М. Бурбак – 95%.

Лідер «Опозиційного блоку» Ю. Бойко за три роки був присутній лише на 1 засіданні із 60 Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю.

Голова фракції ВО «Батьківщина» Ю. Тимошенко стала членом Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 15 січня 2015 р. і з того часу була присутня на 4 засіданнях комітету із 37.

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Лідер РПЛ О. Ляшко відвідав лише 28 із 68 засідань Комітету з питань податкової та митної політики.

«Бойко, Тимошенко і Ляшко фактично ігнорують роботу парламентських комітетів. При цьому робота комітетів є не менш важливою складовою діяльності народного депутата, аніж голосування в сесійній залі. Якщо депутат систематично ігнорує засідання комітету, це вказує, що він не виконує своїх прямих обов’язків. Відповідно до ст. 24 ЗУ «Про статус народного депутата України» народний депутат зобов'язаний бути присутнім на засіданнях комітету, до якого його обрано, та брати участь у його роботі», - зазначив Олексій Кошель.

Голова фракції «Самопоміч» О. Березюк був присутній на 59 із 79 засідань Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

Голова фракції БПП А. Герасимов за три роки відвідав 74 із 91 засідання Комітету з питань національної безпеки і оборони. При цьому за час свого перебування на посаді голови фракції БПП (із 4 квітня 2017 р.) А. Герасимов був присутній на 12 із 15 засідань Комітету.

Голова НФ М. Бурбак був присутній на 57 із 60 засідань Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю.