Аваков анонсував презентацію масштабної стратегії розвитку МВС

У середу, 15 листопада, на засіданні уряду буде презентовано стратегію розвитку Міністерства внутрішніх справ. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив журналістів.

Читайте такожКабмін затвердив зміни до документів у сфері безпеки дорожнього рухуЗа його словами, ця стратегія передбачає «великопанельні речі, великі блоки, які ми готували шість місяців разом з громадянським суспільством, нашими іноземними партнерами».

Аваков підкреслив, що на сьогодні реформа поліції ще не закінчена.

«Ми цим шляхом пройшли, думаю, відсотків на 25-30, оскільки патрульна поліція - лише мала частина того, що потрібно зробити, оскільки існує кримінальна поліція, існує поліція громадської безпеки», - зазначив Аваков.

Він додав, що серйозний розвиток має отримати кіберполіція.

За словами міністра, також у системі Держслужби з надзвичайних ситуацій необхідно реформувати пожежну службу.

«Уся ця робота - не з чарівної палички Гаррі Поттера, це важка праця, коли ти падаєш, обдирають коліна, руки, і мені подобається, що суспільство потихеньку це розуміє», - сказав міністр.

Разом з тим Аваков визнав, що деякі поліцейські порушують закони, але при цьому підкреслив, що поліція - це частина суспільства.

Як зазначив міністр, йому подобається, що 40% українців довіряє поліції.

За його словами, це «як стосунки між дружиною і чоловіком: дружина каже, що мій чоловік, можливо, негідник, п'яниця, але загальлог він хороша людина, і при цьому він змінюється».