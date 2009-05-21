Експерти вважають, що на Дубину в уряді зав'язано дуже багато чого

Вийшовши 20 травня на роботу, голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА тим самим спростував чутки про свій можливий від`їзд до Москви внаслідок важкого фінансового становища держкомпанії, вважає експерт «Фонду громадської безпеки» Юрій ГАВРИЛЕЧКО. Про це він сьогодні сказав у коментарі агентству.

«Чутки про те, що хвороба О.ДУБИНИ пов`язана з небажанням підписувати певні документи, і що О.ДУБИНА взагалі мав намір виїхати з України, із самого початку виглядали сумнівними», - сказав експерт.

На думку Ю.ГАВРИЛЕЧКА, «цей варіант розвитку подій втратив під собою грунт ще в лютому, коли в парламенті провалилося голосування щодо питання відставки уряду».

Експерт вважає, що О.ДУБИНА, найімовірніше, залишатиметься на посту голови «Нафтогазу» до кінця каденції нинішнього уряду. «Дуже багато що зав`язано на цю постать у плані і вертикальної, і горизонтальної взаємодії в структурі уряду», - вважає Ю.ГАВРИЛЕЧКО.

Аналітик Центру політичного аналізу «Стратагема» Андрій ОБЛОГІН підтвердив, що всі принципові управлінські рішення в «Нафтогазі» ухвалювали тільки за погодженням з О.ДУБИНОЮ навіть у період його хвороби.

«Якщо хтось думає, що рішення щодо організації постачання на внутрішньому ринку, припинення або продовження постачання газу певним промисловим підприємствам або теплокомуненерго приймали без першого керівника НАК, то він глибоко помиляється», - наголосив експерт.

«Такі стратегічні рішення, як, наприклад, продаж ТОВ «Газпром Збут Україна» імпортного газу по 260 дол. при закупівельній ціні 360 дол. поза сумнівом приймали за участю О.ДУБИНИ», - наголосив А.ОБЛОГІН.

Водночас аналітики підтвердили важке фінансове становище «Нафтогазу» та критичний дефіцит у компанії грошових коштів.

«Під час призначення О.ДУБИНА заявив, що хоче залишити НАК у кращому стані, аніж його прийняв. Очевидно, що час для відходу О.ДУБИНИ від справ ще не настав», - зазначив експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова НАК «Нафтогаз України» О.ДУБИНА вийшов з лікарняного і з 20 травня почав виконання своїх обов`язків.

З 22 січня 2009 року О.ДУБИНА був на лікарняному. Він потрапив до урядової лікарні Феофанія в передінфарктному стані з діагнозом "ішемічна хвороба серця, нестабільна стенокардія, гострий васкуліт, гострий пневмоніт".

Після госпіталізації в політичних колах і ЗМІ мусувалася інформація про те, що О.ДУБИНА не планує повертатися в держкомпанію.

21 травня спливали 4 місяці з моменту виходу О.ДУБИНИ на лікарняний. Згідно зі ст.40 п.5 Кодексу законів про працю України, “непоява на роботі впродовж чотирьох місяців поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності може спричинити розрив трудового договору за ініціативою працедавця».