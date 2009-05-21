Єхануров розказав Ющенку про «наїзд» Тимошенко

Міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ доповів Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ про безпідставність звинувачень на свою адресу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ повідомив журналістам після зустрічі з Президентом.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що В.ЮЩЕНКО вислухав його і дав доручення главі Секретаріату Президента Вірі УЛЬЯНЧЕНКО розібратись з ситуацією, що склалась.

Міністр оборони продемонстрував журналістам документи, які засвідчують законну діяльність його відомства і в земельній сфері, і у сфері харчування військовослужбовців.

Ю.ЄХАНУРОВ назвав позицію уряду в цьому питанні «наїздом».

Як повідомляв УНІАН, 20 травня на засіданні уряду були обнародувані результати перевірки ГоловКРУ господарської діяльності Міністерства оборони. Зокрема, було заявлено про виявлені масштабні порушення в земельній сфері, про корупцію в Міністерстві оборони при організації харчування солдатів і закупівлі пального для військової техніки.

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що має намір звернутися до Президента В.ЮЩЕНКА з проханням відправити Ю.ЄХАНУРОВА у відставку з посади міністра оборони.

Президент, у свою чергу, наголосив, що не бачить підстав для відставки міністра оборони, і назвав обвинувачення в корупції на адресу Ю.ЄХАНУРОВА політичними маніпуляціями.