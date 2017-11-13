"Окупант відомий - Росія": МЗС відреагувало на "спірний" Крим від New York Times

Речник МЗС України Мар'яна Беца прокоментувала появу в New York Times карти, на якій окупований Росією Крим позначений як "спірна територія".

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"Крим не є "спірною" територією. Це тимчасово окупована територія України. Окупант відомий - РФ", - йдеться у її повідомленні в Twitter.

За словами Беци, Україна звернеться до New York Times, адже помилки мають бути виправлені.

Як повідомляв УНІАН, американська щоденна газета New York Times опублікувала карту, на якій окупований Крим позначений тим же кольором, що й територія Росії і підписаний як "спірна територія" (disputed).