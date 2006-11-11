Жванія коментує заміну Ключковського на Зварича

Народний депутат Давид ЖВАНІЯ сумнівається в доцільності кадрових змін – представника Президента у Верховній Раді перед з’їздом партії «Народний Союз «Наша Україна» .

Про це Д.ЖВАНІЯ сказав в інтерв’ю УНІАН, коментуючи звільнення з посади представника Президента у парламенті Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО і призначення на цю посаду Романа ЗВАРИЧА.

Він зазначив, що такі кадрові зміни «це справа Президента, це його номенклатура призначень». В той же час Д.ЖВАНІЯ наголосив, що не розуміє, «чому це робиться в суботу перед з’їздом» і в ситуації, коли йдуть розмови про те, що Р.ЗВАРИЧ нібито виходить із партії НСНУ. «Я не знаю, що б це значило», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив Р.ЗВАРИЧА Представником Президента України у Верховній Раді України. Іншим своїм указом глава держави звільнив Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО від виконання обов`язків Представника Президента України у ВР.

Учора УНІАН повідомляв з посиланням на власні джерела, що Р.ЗВАРИЧ написав заяву про вихід з НСНУ. Натомість в партії таку інформацію не підтвердили. А сам Р.ЗВАРИЧ був недоступний для коментарів.