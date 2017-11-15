Звернення до Кабміну щодо розірвання дипвідносин із РФ не включили до законопроекту про реінтеграцію - нардеп

Звернення до Кабінету міністрів щодо розірвання дипломатичних відносин з Росією не включили до законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.

"Свідомо ми не включили звернення до Кабінету міністрів ініціювати розрив дипломатичних відносин, тому що дипломатичні відносини, факт їх встановлення, - це виключно повноваження виконавчої гілки влади, а саме суб'єкта - міністра закордонних справ", - сказав депутат.

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Він пояснив, що це зроблено для того, аби ніхто в подальшому не зміг оскаржити, зокрема, у Конституційному суді, конституційність цього законодавчого акту чи окремих його положень.

"Конституція України гарантує незалежність гілок влади: судової, виконавчої і законодавчої гілки влади. І будь-яке порушення цих норм може вважатися формою неконституційних правовідносин", - зауважив Вінник.

У зв'язку з цим, додав він, законодавчий акт може бути визнаний незаконним або неконституційним.

"Розуміючи потенційні претензії, позови, які Російська Федерація через своїх агентів впливу чи «5 колону» в Україні у зв'язку з прийняттям цього резонансного, на її погляд, законодавчого акту, буде подавати в Україні, ми максимально намагалися вичистити (законопроект - УНІАН) від будь-яких зачіпок, шпарин, для того, щоб цю ідею реалізувати", - констатував секретар комітету.