РФ може оскаржувати закон про реінтеграцію Донбасу, якщо у ньому прописати розірвання дипвідносин - нардеп

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник зазначає, що Росія може оскаржувати закон про реінтеграцію Донбасу, якщо у ньому прописати розірвання дипломатичних відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання комітету позафракційний народний депутат Віталій Купрій нагадав про поправку "УКРОПа" до відповідного законопроекту, яка стосується звернення до Кабінету міністрів України щодо розірвання дипломатичних відносин з Росією.

На це Вінник зауважив, що така пропозиція лунала і від нього особисто.

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"Але ми обговорювали на робочій групі повноваження, якими наділені законодавча гілка влади, виконавча, судова і інститут президента. Ми даємо собі раду, що якщо цей законопроект буде прийнято як закон, «5 колонна» Кремля буде намагатися максимально оскаржити його скрізь, включаючи Конституційний суд, Європейський суд з прав людини і інші міждержавні інституції", - сказав депутат.

На його думку, предметом оскарження може стати "втручання в діяльність іншої гілки влади, а саме виконавчої гілки влади".

"Тому ми вирішили, незважаючи на те, що така практика існує по інших законодавчих актах, які можливо, будуть сприйматися Росією не так резонансно, як цей, - не втручатися в діяльність виконавчої гілки влади і не вказувати конкретно, як їм виконувати закон, яким Російська Федерація буде визнана країною-агресором", - зауважив секретар комітету.

Він також висловив власну думку, що в разі визнання РФ країною-агресором, дипвідносини, очевидно, і так будуть розірвані.

Як повідомляв УНІАН, Вінник раніше запропонував ініціювати розірвання дипломатичних відносин з Росією у тримісячний строк з дня набрання чинності законом про реінтеграцію Донбасу.

Говорячи про питання розірвання дипломатичних відносин з Російською Федерацією, він висловив думку, що відповідну норму у Прикінцевих положеннях законопроекту про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163) необхідно сформувати таким чином, що уряд України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим законом має ініціювати «розірвання дипломатичних відносини з країною-агресором, що встановлені відповідно до Протоколу «Про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією».

Поданою до другого читання поправкою №595 позафракційних народних депутатів Тараса Батенка, Олександра Шевченка, Віктора Шевченка, Олександра Дубініна, Валентина Дідича, Ірини Констанкевич та Віталія Купрія пропонувалося встановити у статті 11 ("Прикінцеві і перехідні положення") положення, згідно з яким Кабмін у 3-місячний строк з дня набрання чинності цим законом має ініціювати розірвання дипвідносини з країною-агресором, що встановлені відповідно до Протоколу «Про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією» 18 лютого 1992 року (Мінськ); відкликання дипломатичних установ з території РФ, а також внести на розгляд Верховної Ради проекти законів про денонсацію угод і договорів між Україною і Росією та урядами України і Росії.