Ющенко: комуністи сьогодні - сама комерційна сила
01:21, 23 травня 2009Політика
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Ключове слово "прем`єр-міністр"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що фракція Комуністичної партії перетворилась на комерційну структуру.
Про це він сказав в ефірі програми «Свобода на Інтері».
«Комуністи сьогодні - самий дорогий жетон, сама комерційна політична сила, яка, очевидно, в цій ситуації практично обіграє всіх. Немає жодного рішення, яке б могла провести прем’єр-міністр, не порадившись з «товарищами». А поради ці недешеві. В самому широкому сенсі цього слова, я хочу сказати, щоб ніхто не подумав…», - наголосив Президент.
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