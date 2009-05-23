Ющенко: комуністи сьогодні - сама комерційна сила

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що фракція Комуністичної партії перетворилась на комерційну структуру.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода на Інтері».

«Комуністи сьогодні - самий дорогий жетон, сама комерційна політична сила, яка, очевидно, в цій ситуації практично обіграє всіх. Немає жодного рішення, яке б могла провести прем’єр-міністр, не порадившись з «товарищами». А поради ці недешеві. В самому широкому сенсі цього слова, я хочу сказати, щоб ніхто не подумав…», - наголосив Президент.