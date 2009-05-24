Посол Німеччини: Україні потрібна дієздатна Конституція

Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрґен ГАЙМЗЬОТ вважає, що Верховній Раді України варто зважитись на внесення змін до Конституції вже найближчими тижнями.

Про це він пише у своїй статті «Конституція як історія успіху» для «Дзеркала тижня».

На думку дипломата, Україна дуже скоро потребуватиме Конституції, здатної консолідувати діяльність влади в умовах кризи.

«Можу тільки побажати, щоб шанс внести поправки був використаний уже найближчими тижнями», - зазначив німецький дипломат.

При цьому, на його думку, основним завданням нової Конституції України повинно стати не встановлення нового типу врядування в країні, а забезпечення суспільного ладу і стабільності.

«На яку систему, врешті-решт, зважиться Верховна Рада - на напівпрезидентську чи на парламентську із Президентом зі своїми окремими повноваженнями, - на мій погляд, питання другорядне. Мірилом, скоріше, має бути те, чи може Конституція гарантувати здатність урядувати, суспільний порядок, а відтак і стабільність», - зазначив дипломат.

Посол Німеччини впевнений, що Україна має велику потребу у дієздатній Конституції, котра б допомогла країні ефективно боротися з наявними проблемами.

«Хороша Конституція, яка чітко визначає компетенції і сприяє конструктивному й ефективному процесові ухвалення політичних рішень, є вирішальною передумовою для належного урядування», - заявив Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ.