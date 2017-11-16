НАЗК відмовилося перевіряти декларацію Гелетея

Національне агентство з питань запобігання корупції відмовило "Центру протидії корупції" у перевірці електронної декларації за 2016 рік керівника Управління державної охорони Валерія Гелетея. Про це повідомляє сайт "Центру протидії корупції".

У ЦПК пояснили, що звернулися до НАЗК з приводу перевірки "після того, як журналісти програми «Схеми» з’ясували, що його родина користується елітним автомобілем Audi Q7 2016, якого немає в декларації високопосадовця".

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Однак у НАЗК їм відповіли, що у агентства повідомили, що "цих підстав для перевірки декларації – недостатньо".

“Оскільки в сюжеті, на який міститься посилання у повідомленні, зафіксовано користування членами сім’ї суб’єкта декларування транспортним засобом у 2017 році, зазначена інформація може бути перевірена після подання декларації за 2017 рік”, – йдеться у відповіді за підписом голови НАЗК Наталі Корчак.