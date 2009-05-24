Тягнибока обіцяють висунути кандидатом у президенти

Лідер ВО «Свобода Олег ТЯГНИБОК стане кандидатом від націоналістичних сил на наступних президентських виборах в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення одноголосно проголосували 500 делегатів ХХ з’їзду Всеукраїнського об’єднання “Свобода” сьогодні у Києві.

Делегати вирішили, що після офіційного старту президентської кампанії ВО «Свобода» має провести ще один з’їзд і офіційно висунути О.ТЯГНИБОКА кандидатом у Президенти.

Як зазначив сам лідер об’єднання, відповідаючи на запитання про можливий результат, «Свобода» іде на вибори, щоб перемагати».

Він переконаний, що нинішня ситуації в країні сприяє перемозі націоналістичних сил.

Крім того, О.ТЯГНИБОК повідомив, що останнім часом до лав «Свободи» приходить дедалі більше нових членів.

За його словами, нещодавно Хмельницька обласна організація Конгресу українських націоналістів (КУН) у повному складі перейшла до «Свободи». Водночас, він зазначив, що “Свобода” не торпедує події, і не намагається залучити до своїх лав представників інших партій.

О.ТЯГНИБОК також повідомив, що до об’єднання вже вступили багато науковців і представників наукової еліти.

Відповідаючи на запитання про застосування виборчих технологій під час президентської кампанії, О.ТЯГНИБОК заявив, що вони не планують застосовувати жодних схем для заохочення виборців.

«У нас немає таких коштів, щоб купувати голоси виборців», - зазначив політик.

Він вважає, що найближчим часом в партії буде створено економічну наукову раду, яка формуватиме пропозиції щодо розвитку економіки держави.

За словами О.ТЯГНИБОКА, «Свобода» сьогодні є потужною політичною силою і готова взяти на себе відповідальність за ситуацію в країні.