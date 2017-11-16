Родичі полонених військових досі сподіваються повернути додому своїх близьких (відео)
18:01, 16 листопада 2017Політика
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Повернути полонених Україна сподівається до Нового Року.
Родичі полонених військових досі надіються повернути до дому своїх близьких
Родичі полонених військових досі надіються повернути до дому своїх близьких. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Повернути полонених Україна сподівається до Нового Року. Та кількість бранців лише зростає. За інформацією віце-спікера парламенту Геращенко, на окупованих територіях затримують цивільних та звинувачують їх у підготовці терактів чи в диверсіях.
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Вчорашню заяву Путіна, про сприяння розблокуванню процесу обміну, в Україні сприймають дуже стримано.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні бойовики підтвердили утримання 88 з 157 наявних у списках СБУ українських заручників.
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