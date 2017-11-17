МЗС вживає заходів щодо захисту затриманого у Білорусі українського журналіста

Міністерство закордонних справ України вживає заходів у справі захисту затриманого в Білорусі власного кореспондента «UA: Українське радіо», громадянина України Павла Шаройка.

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Про це УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"МЗС відомо про затримання у Білорусі громадянина України. І у цьому зв'язку міністерство вживає заходів у справі захисту прав затриманого громадянина України", - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 17 листопада, голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія написав у Facebook, що Шаройка затримано у Білорусі за підозрою у шпигунстві. «Затримано собкора UA: Українське радіо в Беларусі, громадянина України Павла Шаройка. Від офіційних відповідей на наш запит Посольство Беларусі поки ухиляється. З нашої власної неофіційної інформації в Беларусі, йому висунуто стандартне для іноземних кореспондентів звинувачення в «шпіонажі», - наголосив Аласанія.