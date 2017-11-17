Минулого тижня місія ОБСЄ задокументувала понад 6 тисяч випадків порушення режиму тиші на Донбасі - Хуг

Минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ задокументувала понад 6 тисяч випадків порушення режиму припинення вогню у Донецькій і Луганській областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг.

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За його словами, близько 40% із 6 тис. випадків порушень сталися у районі Донецького аеропорту, Ясинуватої та Авдіївки.

"Минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала понад 6 тис. (випадків) порушення режиму припинення вогню. Приблизно 40% з них сталися у трикутнику Донецький аеропорт - Ясинувата - Авдіївка", - сказав Хуг.