Луценко пригрозив Ситнику "проблемами із законом"

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник відповідатиме перед законом у разі підтвердження факту розголошення ним даних з документу, який мав статус секретності.

Про це на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна", заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Якщо підтвердиться, що цей документ мав статус секретності, якщо підтвердиться, що це робила посадова особа правоохоронного органу, звичайно, в неї будуть проблеми із законом. Але поки все це лише припущення», - сказав він.

«Наразі зареєстрована заява, будуть проведені відповідні слідчі дії, і все буде об'єктивно", - запевнив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада народний депутат України Антон Геращенко (фракція “Народний фронт”) на засіданні парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції оприлюднив запис нібито розмови директора НАБУ Артема Ситника, в якій розголошуються матеріали прослуховування дружини прокурора Костянтина Кулика.

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«(На записі) особа з голосом, схожим на голос директора НАБУ Артема Ситника, зачитала декільком невідомим особам, які, ймовірно, не мають доступу до державної таємниці, матеріали прослуховування дружини прокурора Кулика», - сказав Геращенко.

Депутат закликав Генпрокуратуру України і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру перевірити справжність цих записів, і в разі їх правдивості розслідувати порушення законодавства Ситником.

Сьогодні, 17 листопада, Луценко заявив, що ГПУ розслідує факт ймовірного розголошення таємних документів Ситником. "Зареєстроване провадження за фактом ймовірного розголошення таємних документів, про що зробила відповідну заяву народний депутат (народний депутат із фракції "Народний фронт" Олена Масоріна - УНІАН), а потім особа, яка вважає себе потерпілим. Напевно, ви бачили ці плівки, на яких особа, схожа на пана Ситника, перед рядом журналістів зачитує матеріали, здобуті в ході санкціонованого судом прослуховування однієї жінки", - сказав Луценко.

Як відомо, НАБУ у грудні 2015 року розпочало розслідування за підозрою у незаконному збагаченні тодішнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика. Досудовим розслідуванням було встановлено, що впродовж 2011-2016 років Кулик набув у власність ряд об’єктів нерухомого майна та автомобілів, вартість яких значно перевищувала його офіційний дохід. 14 квітня 2017 року Кулика було призначено заступником начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ.