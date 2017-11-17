"Народний фронт" оприлюднив резолюцію з'їзду партії

"Народноий фронт" виступає за посилення контрольних функцій парламенту і запровадження інституту відповідальності президента. Про це йдеться у резолюції з'їзду політичної партії, опублікований на сайті "Народного фронту".

Перехід до парламентсько-президентської форми правління, зазначається в документі, має відбутися через приведення у відповідність до чинної Конституції України законів України "Про Кабінет міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про Службу безпеки України", "Про Національну гвардію України", "Про телебачення і радіомовлення" та інших актів законодавства".

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"Народний фронт" виступає за ухвалення законодавства про посилення контрольних функцій Парламенту, запровадження інституту відповідальності президента України та інституту відповідальності народних депутатів України", - йдеться у документі.

Зазначається також проведення чесних і демократичних виборів президента України та Верховної Ради України у терміни, визначені Конституцією України.

"Народний фронт" в резолюції вказує на необхідність почати "широку публічну дискусію щодо необхідності внесення змін до Основного Закону України в частині забезпечення реального балансу стримувань і противаг між інститутом Президента, законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади".

Серед пріоритетів перелічені також продовження політики децентралізації, ліквідація інституту голів обласних та районних державних адміністрацій та введення інституту префектів, завершення судової реформи та забезпечення рівного доступу до правосуддя та захисту прав українців, забезпечення незалежності та деполітизації антикорупційних органів.