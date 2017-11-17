В РНБО заявили, що Турчинов не впливав на обрання керівництва Держбюро розслідувань

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов жодним чином не впливав на рішення конкурсної комісії з обрання керівництва Державного бюро розслідувань.

Про це йдеться у коментарі прес-служби Ради нацбезпеки і оборони України.

«Зважаючи на поширення в деяких ЗМІ інформації щодо нібито впливу секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова на призначення керівництва Державного бюро розслідувань, зазначаємо, що ці маніпуляції, не підтверджені жодними фактами, мають на меті дискредитацію та приниження новоствореного державного органу, який повинен стати головним інструментом держави в боротьбі зі злочинністю», - наголосили в прес-службі.

«Секретар РНБО ніколи і жодним чином не впливав на рішення комісії, яка обирала керівництво ДБР і навіть не знайомий з переважною більшістю її членів», - йдеться у коментарі.

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У прес-службі зауважили, що із претендентів на керівні посади у ДБР Турчинов з часів роботи у Службі безпеки України знайомий лише з головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом.

«Щодо інших кандидатів секретар РНБО України не має достатньої інформації про них, аби давати оцінки або рекомендації. Секретар РНБО України вважає важливим реформування правоохоронної системи, створення і становлення ДБР як професійного і незалежного інституту. Давати ж оцінку керівникам нової структури можливо лише винятково за результатами їх роботи», - підкреслюється у коментарі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 листопада 2015 року ухвалила закон про Державне бюро розслідувань.

На ДБР покладаються обов'язки з розслідування злочинів, які зараз підслідні прокуратурі, а саме - злочинів, вчинених вищими посадовими особами, державними службовцями, суддями і працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів НАБУ та військових злочинів.

Директора ДБР призначає президент України за поданням прем'єр-міністра, яке той вноситиме на підставі рішення конкурсної комісії. Перший заступник і заступник директора призначаються на посаду та звільняються директором бюро за поданням конкурсної комісії.

У березні 2016 року Кабінет міністрів затвердив склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора Держбюро розслідувань, до складу якої увійшли по три представника від президента, Верховної Ради та уряду.

7 вересня цього року президент України Петро Порошенко заявив, що голова ДБР має бути обраний до 20 листопада.

16 листопада конкурсна комісія директором ДБР обрала Романа Трубу, а його першим заступником - Ольгу Варченко.