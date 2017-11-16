У СБУ відреагували на переговори Путіна із ватажками "ЛДНР" щодо звільнення заручників

У Службі безпеки України привітали переговори щодо звільнення заручників між російським лідером Володимиром Путіним і ватажками «ДНР» і «ЛНР».

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ у Facebook.

«Служба безпеки Україна вітає будь-які кроки російської влади щодо розблокування процесу звільнення заручників», – заявили в СБУ.

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У відомстві вважають, що приєднання очільника російської православної церкви Кирила до спільних зусиль глав усіх світових конфесій в рамках реалізації ініціативи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій сприятиме якнайшвидшому поверненню додому кожного із заручників.

«Підкреслюємо, що у цьому чутливому питанні для багатьох людей не повинно бути жодного піару, особливо з метою підвищення рейтингу окремих політиків. Мірилом успіху повинно стати реальне звільнення українських заручників, а не гучна інформаційно-пропагандистська кампанія», – наголосили у Службі безпеки.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з ватажками російських бойовиків на Донбасі. У Кремлі заявили, що обговорювалася ініціатива лідера громадського руху "Український вибір" Віктора Медведчука щодо обміну полоненими між Україною і окупованим Донбасом.

Ватажки "ДНР" і "ЛНР" ініціативу підтримали, зазначивши, що ще належить додатково опрацювати це питання з представниками української сторони.