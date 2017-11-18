До Польщі не пустили першого українця з "чорного списку" Ващиковського
Польські прикордонники не пропустили секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, пам’яті учасників жертв війни та політичних репресій Святослава Шеремету до Польщі.
Польські прикордонники у суботу не впустили в країну відповідального секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святослава Шеремету.
Про це сам Святослав Шеремета повідомив львівському виданню "Варіанти".
За його словами, він їхав у польське місто Ланцут разом з делегацією товариства Надсяння в одному з двох автобусів делегації.
О 12.00 на міжнародному пункті пропуску Шегині у Шеремети забрали паспорт і наказали чекати керівника зміни. Святославу Шереметі повідомили, що йому заборонено в'їзд на рік в Польщу і Шенгенську зону.
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Повідомляється, що у Святослава Шеремети є Шенгенська віза, видана Німеччиною.
Таким чином Святослав Шеремета є першим українцем із так званого "чорного списку" Ващиковського, якого не пустили в країну.
Нагадаємо, нещодавно польські ЗМІ повідомили, що голові Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу заборонили в'їзд до Польщі.
У "чорному списку" українців польські ЗМІ також називали прізвище Шеремети.