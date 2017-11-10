В'ятрович назвав заборону в'їзду до Польщі "ляпасом всій Україні"

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович прокоментував заборону на в'їзд до Польщі.

"Якщо говорити про мене особисто, то, безумовно, це неприємно, тому що я принаймні кілька разів на рік буваю в Польщі, у мене там багато друзів. Я часто беру участь у різного роду конференціях. Також люблю відвідувати якісь культурні заходи в Польщі. Тому для мене особисто це буде неприємно", — зазначив історик, пише "Главред".

В'ятрович назвав причини, через які він став персоною нон грата у Польщі.

"Проблема не в мені персонально. Проблема полягає в тому, що причиною заборони мого в'їзду на територію Польщі, по суті, є моя вимога як посадової особи до наших польських партнерів — дотримуватися українського законодавства на українській території. А така причина — це щось зовсім небачене і скандальне в історії світової дипломатії. І це ляпас всій Україні, а не мені особисто.

Переконаний, що в особі Міністерства закордонних справ або уповноважених державних органів повинні відреагувати на такі речі. Тому що, повторюся, проблема — не у Володимирі В'ятровичу, а в тому, що наші польські колеги навмисно намагаються уникнути дотримання законодавства України на українській території і уникнути діалогу з компетентними уповноваженими державними органами, перенісши рішення насправді досить простої проблеми пам'яток на українській та польській території на більш високий політичний рівень", — вважає він.

В'ятрович також нагадав про прецеденти, які мали місце з попередньою українською владою, коли, наприклад, питання про будівництво польського меморіалу в Биківні вирішувалося на рівні екс-президента України Віктора Януковича.

"В результаті польська сторона отримала те, що хотіла, — цей монумент поставили. Але він досі не узаконений, згідно з українським законодавством. По суті, в юридичному плані він висить у повітрі. Переконаний, що прагнення і зараз вирішувати подібні питання на рівні президента пов'язана з тим, що це буде подано президентові в пакеті з якимись іншими проблемами економічними або усфері безпеки, щоб, таким чином, було легше домогтися поступки з боку України", — каже історик.

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Він також зазначив, що не буде йти не на якісь поступки по дотриманню законодавства на українській території.

"Я, зі свого боку, можу розглядати це питання тільки в тому контексті, до якого я уповноважений, тобто в контексті дотримання законодавства про охорону пам'яток на українській території. І відповідно я не можу і не буду йти на якісь поступки по дотриманню законодавства на українській території. Але, сподіваюся, у керівництва української держави вистачить розуму і терпіння не піддаватися на провокації і на це тиснути.

Я прекрасно розумію, що будь-які наші поступки в цьому напрямку спровокують подальше тиск. Можу навести яскравий приклад: в цьому році, коли наші важливі і символічні кроки назустріч польським колегам, були сприйняті не як наша здатність до переговорів і ознака доброї волі, а як ознака слабкості. Маю на увазі той випадок, коли на початку цього року був зруйнований пам'ятник у Гуті Пеняцькій загиблим полякам. Цей пам'ятник, до речі, не був легалізований, тобто, по суті, він був незаконним з точки зору українського законодавства.

Буквально через кілька тижнів після акту вандалізму над цим пам'ятником він був відновлений коштом і зусиллями української громади. Але жодних кроків по іншу сторону кордону тоді так і на побачили ... 15 зруйнованих українських пам'яток на польській території так і залишаються зруйнованими", — наголосив В'ятрович.

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Нагадаємо, 2 листопада міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що польська влада буде вживати заходів, які не дозволять людям з вкрай антипольськими позиціями відвідувати Польщу".

"Люди, які навмисно пропагують уніформу СС "Галичина", в Польщу не потраплять", — підкреслив Ващиковський.

Також він додав, що Польща і Україна "мають різні підходи до примирення".