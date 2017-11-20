Польща може скоротити "чорний список" українців – АП

Україна і Польща домовилися спільно оптимізувати, тобто скоротити список українців, яким заборонений в'їзд до Польщі.

Про це сказав заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв в ефірі телеканалу ICTV, передає Liga.net.

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За його словами, у списку - українські чиновники, історики та громадські діячі.

Єлісєєв зустрівся з главою канцелярії президента Польщі Кшиштофом Щерським у п'ятницю, 17 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща і Україна "мають різні підходи до примирення".

Також він заявив, що Польща починає процедури, "які не дозволять людям з вкрай антипольськими позиціями відвідувати Польщу".

У відповідь МЗС України заявили, що взяли під увагу висловлювання Ващиковського, але зазначили, що в Україні немає антипольських настроїв.

8 листопада президент Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету глав держав України та Польщі, у Варшаві пропозицію про засіданні взяли позитивно.

9 листопада польські ЗМІ написали, що директору Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу заборонили в'їзд до Польщі.

Сьогодні, 18 листопада, польські прикордонники не пропустили Шеремету до Польщі.

За його словами, причину недопуску йому не повідомили, разом з тим прикордонник помітив, що термін заборони на в'їзд до Польщі - 1 рік, а німецьку візу, за якою він намагався перетнути кордон буде анульовано.

У зв'язку з цим український МЗС викликав польського посла Пекло.