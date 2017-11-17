Всі розбіжності між Польщею та Україною можна вирішити одним жестом - Ващиковський

І Польща, і Україна висловили свою готовність шукати спільний знаменник у відносинах.

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У Польщі за закритими дверима триває надзвичайне засідання консультаційного комітету президентів України і Польщі. Польська сторона хоче, щоб Україна дозволила продовжити ексгумацію поляків, загиблих під час Другої світової війни на території України.

Як відомо, Польща запустила процедури з метою заборони в'їзду в Польщу особам, що підтримує вкрай антипольську позицію.

Український інститут національної пам'яті ініціював мораторій на ексгумацію поляків в Україні у відповідь на серію актів вандалізму щодо українських пам'яток у Польщі, зокрема, демонтаж української пам'ятника в селі Грушовичи під Перемишлем.

Польська влада ці акти наруги не засудили, а останній навіть назвала законним.