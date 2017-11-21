Нардеп від "Самопомочі" став батьком учетверте

Народний депутат від "Самопомочі" Лев Підлісецький учетверте став батьком. Про це народний обранець написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я вчетверте батько! Донечко! Четверта!" - йдеться у його повідомленні.

У коментарях під постом Підлісецького вітають з цією радісною подією.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році у лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко народилася внучка - донька політика Євгенія стала мамою.