Нардеп від "Самопомочі" став батьком учетверте

08:39, 21 листопада 2017
Політика
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Підлісецького привітали з народженням доньки і побажали його родині здоров'я.

У Пидлисецкого народилася донька / фото УНІАН

Народний депутат від "Самопомочі" Лев Підлісецький учетверте став батьком. Про це народний обранець написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я вчетверте батько! Донечко! Четверта!" - йдеться у його повідомленні.

У коментарях під постом Підлісецького вітають з цією радісною подією.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році у лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко народилася внучка - донька політика Євгенія стала мамою.

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Теги: #Підлісецький став батьком#у нардепа народилася донька