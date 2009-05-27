Тимошенко наслала КРУ на міністерства, очолювані людьми Ющенка?

Головне контрольно-ревізійне управління за завданням прем`єр-міністра перевіряє міністерства, очолювані представниками «Нашої України».

Як пише газета «Дело» (№81(834) від 27 травня 2009 року), голова Контрольно-ревізійного управління Микола СИВУЛЬСЬКИЙ звинуватив Міністерство житлово-комунального господарства, яким керує «нашоукраїнець» Олексій КУЧЕРЕНКО, в нецільовому використанні бюджетних грошей.

«Приблизно два тижні тому я передав Кабміну інформацію про використання субсидії на енергозбереження. Там збитків на 1,5 мільярда», — заявив М.СИВУЛЬСЬКИЙ.

Це вже друге гучне звинувачення на адресу міністрів, близьких до Президента Віктора ЮЩЕНКА. Газета нагадує, що минулого тижня ГоловКРУ оприлюднило результати перевірки Міністерства оборони, очолюване Юрієм ЄХАНУРОВИМ. Військове відомство звинуватили в махінаціях при організації харчування солдатів, закупівлях пального і роздачі земель.

Як повідомило джерело в ГоловКРУ, в даний момент серйозні ревізії проводяться в Міністерстві регіонального розвитку і будівництва, Міністерстві освіти і науки, Міністерстві культури і туризму і Міністерстві юстиції. З дня на день перевірку очікують у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій. Відомств, очолюваних міністрами за квотою БЮТ, у списку перевірок КРУ немає, відзначає «Дело».