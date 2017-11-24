Окупанти привезли з Росії до Криму щонайменше 250 тисяч людей - Джемілєв

Росія грубо порушує Женевську конвенцію про неприпустимість примусової зміни демографічної ситуації на окупованій території. Про це "5 каналу" заявив уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Мустафа Джемілєв.

"Вони створюють умови, за яких корінні жителі змушені залишати півострів, і заселяють його людьми, лояльними до себе. Наприклад, 250 тис. чоловік вони привезли з Донецька і Луганська, цих ватников, багато з них – бандити, які беруть участь у беззаконні, і не менше 250 тис., а то і 300-400 тис., за різними оцінками, – жителі Російської Федерації", – сказав він.

За словами лідера кримськотатарського народу, що відбувається "входить в число військових злочинів".

"Але там все так засекречено, скільки людей нових прописано. В тих структурах, де є ці дані, немає практично жодного кримського татарина. Все дуже засекречено", – зазначив Джемілєв.

Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнається Україною та більшістю країн світу.