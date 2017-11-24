Журналіст оцінив ймовірність повернення ватажка "ЛНР" Плотницького до Луганська (відео)
Ситуація на окупованій території набагато складніша, ніж здається.
Місцеві "опоненти" ватажка луганських бойовиків Ігоря Плотницького не поспішають остаточно викреслювати його зі своїх розрахунків, тому, ймовірно, після поїздки до Москви він повернеться.
Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав редактор програми "Донбас.Реалії" Радіо Свобода Андрій Діхтяренко, передає ТСН.
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На його думку, ситуація у Луганську набагато складніша, ніж здається.
"Я впевнений, що Плотницький повернеться, бо навіть Корнет пише завжди, що це не Плотницький – "агент СБУ і диверсант", а його оточення. А це значить, напевно, що підпис Плотницького ще чогось вартий, що навіть сепаратисти, які хочуть усунути його від влади, згодні, щоб він повернувся хоча б як "зіцпрєдсєдатєль" , - каже Діхтяренко.
Раніше російський письменник, журналіст і прихильник терористів Захар Прилєпін ВКонтакте повідомив, що ватажок угруповання "ЛНР" Ігор Плотницький прилетів до Москви. Він стверджує, що терорист прибув з Ростова-на-Дону, він прилетів економ-класом з маленькою сумкою на плечі. За словами письменника, в аеропорту "Шереметьєво" на ватажка "ЛНР" чекали два оперативники.