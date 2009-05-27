Брат Луценка не вважає потрібним дурити народ

Партія «Народна самооборона» не висуватиме на майбутніх виборах Президента України свого кандидата, навіть «технічного».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку заступник голови партії «Народна самооборона» Сергій ЛУЦЕНКО, який доводиться рідним братом міністру МВС Юрію ЛУЦЕНКУ.

Він нагадав, що «на першому етапі з`їзду партії «Вперед, Україно!», яка тепер називається «Народна самооборона», ЛУЦЕНКО Юрій Віталійович заявив, що він ні за яких умов не балотуватиметься кандидатом у Президенти України. Крапка. Це політичне рішення».

С.ЛУЦЕНКО наголосив, що «ми не вважаємо потрібним дурити народ різною кількістю кандидатів». За його словами, зараз у пресі з`являються різні заяви про те, «чиїм сателітом є «Народна самооборона», кого вона підтримуватиме, кого поведе до парламенту», але офіційна позиція партії полягає в тому, що «тільки з`їзд має право визначити підтримку того чи іншого кандидата в Президенти». С.ЛУЦЕНКО відзначив, що цей з`їзд партії пройде приблизно через півтора-два місяці. «Перший етап з`їзду у нас вже пройшов приблизно півтора місяці тому, другий етап з`їзду у нас пройде тоді, коли Міністерство юстиції нам видасть документ з перейменування партії (партія «Вперед, Україно!» перейменовується на партію «Народна самооборона» - УНІАН) і внесення змін до статуту партії, - пояснив він. - Це приблизно півтора-два місяці».

А поки що С.ЛУЦЕНКО наголосив, що вважає неетичними розмови про конкретного кандидата: «Я вважаю неетичним починати виборчу кампанію, коли ще ніхто не знає навіть дати президентських виборів. От коли Верховна Рада визначить дату, почнеться виборча кампанія, почитаємо програми кандидатів і, швидше за все, буде ухвалено якісь політичні рішення з цього приводу».

Він ще раз повторив, що рішення його брата Ю.ЛУЦЕНКА не брати участі в майбутніх президентських перегонах є остаточним. «Тут уже особисте бажання людини і розуміння своєї ролі і своїх, на даний момент, знань і можливостей. Що буде через чотири роки - подивимося. А на сьогодні ним прийнято особисте рішення не балотуватися в Президенти України», - підсумував С.ЛУЦЕНКО.