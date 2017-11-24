У ПАРЄ відмовилися проводити дебати щодо повернення делегації Росії

Постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відмовився проводити дебати щодо повернення делегації Російської Федерації до сесійної зали Асамблеї.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв.

"Постійний комітет ПАРЄ щойно відмовився проводити дебати щодо повернення РФ в ПАРЄ. Натомість будуть дебати на тему "Демократія зламана – яка відповідь". Я радий, що ПАРЄ правильно розставила пріоритети", - заявив Ар'єв.

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Як повідомляв УНІАН, Росія відмовилася сплачувати членські внески в Раді Європи за 2017 рік до відновлення повноважень її делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

У жовтні головуючий на осінній сесії ПАРЄ в.о. президента асамблеї Роджер Гейл назвав безпрецедентним викликом відмову РФ сплачувати внески.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що фінансові лобісти використовують відмову Росії сплачувати внески в Раду Європи з метою змусити організацію піти на поступки РФ.

Також Кулеба попередив партнерів про наслідки в разі повернення делегації Росії до ПАРЄ.

"Ті, хто зараз тягнуть Росію в ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, не повинні потім на нас ображатися. Ми чесно і відкрито застерігаємо партнерів від цієї помилки, що матиме наслідки", - наголосив посол.