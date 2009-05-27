У Ющенка знову заговорили про Конституційну Асамблею

Заступник Глави Секретаріату України - Представник Президента у Верховній Раді Ігор Попов зустрівся з представниками Громадського Конституційного Комітету - об`єднання фахівців у галузі конституційного права та політичних експертів, створеного наприкінці 2007 року. Про це повідомляє прес-служба Президента України.

На зустрічі обговорювалися перспективи конституційного процесу в Україні, необхідність проведення політичних реформ, можливі способи та строки ухвалення нової Конституції, в тому числі через скликання Конституційної Асамблеї.

У зустрічі із заступником Глави президентського Секретаріату зокрема взяли участь Володимир Артеменко, Олексій Гарань, Володимир Горбач, Євген Захаров, Юрій Збітнєв, Ігор Коліушко, Віктор Мусіяка, Ростислав Павленко.