У Ющенка знову заговорили про Конституційну Асамблею

18:35, 27 травня 2009
Політика
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...як спосіб ухвалення нової Конституції

Заступник Глави Секретаріату України - Представник Президента у Верховній Раді Ігор Попов зустрівся з представниками Громадського Конституційного Комітету - об`єднання фахівців у галузі конституційного права та політичних експертів, створеного наприкінці 2007 року. Про це повідомляє прес-служба Президента України.

На зустрічі обговорювалися перспективи конституційного процесу в Україні, необхідність проведення політичних реформ, можливі способи та строки ухвалення нової Конституції, в тому числі через скликання Конституційної Асамблеї.

У зустрічі із заступником Глави президентського Секретаріату зокрема взяли участь Володимир Артеменко, Олексій Гарань, Володимир Горбач, Євген Захаров, Юрій Збітнєв, Ігор Коліушко, Віктор Мусіяка, Ростислав Павленко.

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