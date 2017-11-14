Викриття фальсифікації перевірки е-декларацій: в АП заперечують причетність її співробітників

В Адміністрації президента України спростовують інформацію про нібито причетність її співробітників до фальсифікації перевірки електронних декларацій. Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі прес-служби АПУ.

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«В Адміністрації президента відсутні будь-які інструменти впливу на Національне агентство з питань запобігання корупції», - йдеться в коментарі.

У прес-службі зауважили, що відповідні заяви керівника департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганни Соломатіної, очевидно, слід розглядати у площині її робочих та особистих стосунків з керівництвом агентства.

В Адміністрації президента заявили, що «держава розраховує на ефективну роботу новостворених правоохоронних органів і вважає категорично неприйнятною інформаційну війну між цими відомствами, яка посилилася останніми днями і завдає шкоди суспільним інтересам».

Як повідомляв УНІАН, Соломатіна заявила, що нібито працівників НАЗК викликали до Адміністрації президента для інструктажу щодо оприлюднення висновків перевірки електронних декларацій. "Мене особисто із двома колегами викликали до Адміністрації президента у вересні цього року - так званий куратор за НАЗК пропонував, щоб усі перевірки, проекти рішень, які будуть винесені на засідання НАЗК, в першу чергу розглядалися у Адміністрації президента, а потім вже на засіданнях НАЗК", - сказала Соломатіна. Вона наголосила, що відмовилась від цієї пропозиції.