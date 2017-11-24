Порошенко обговорив з Меркель обстановку в Луганську

Президент Петро Порошенко провів зустріч з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якої співрозмовники обговорили небезпечний розвиток ситуації на Донбасі та обстановку в окупованому Луганську.

Читайте такожМеркель хоче обговорити з Порошенком ситуацію на Донбасі в ході саміту "Східного партнерства"Як повідомляє прес-служба глави держави, зустріч відбулася у рамках робочого візиту Порошенка до Брюсселя.

«Сторони обговорили небезпечний розвиток ситуації на Донбасі, спровокований порушенням режиму припинення вогню російськими бойовиками, включаючи випадки обстрілів цивільних об’єктів, а також ситуацію у Луганську», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, до протистояння були залучені бойовики ватажка «ДНР» Олександр Захарченка і ФСБ РФ. У центрі Луганська спостерігачі СММ ОБСЄ бачили велику кількість військової техніки і озброєних осіб, було перекрито дороги і заблоковано роботу установ.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що в Луганську відбуваються розбірки не тільки між місцевими бандами, а й між російськими спецслужбами.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що Плотницький виїхав до Росії, а в окупований Луганськ увійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько однієї тисячі військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ і спецназівців МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артустановки.