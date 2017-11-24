Партнерство України та НАТО є надійним та міцним – генсек Столтенберг
Генеральний секретар НАТО на зустрічі з президентом України заявив, що Північноатлантичний "альянс залишається разом із Україною".
Партнерство України та НАТО є надійним та міцним.
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив сьогодні у Брюсселі на зустрічі з президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба глави держави.
«Генеральний секретар НАТО наголосив, що Північноатлантичний альянс залишається разом із Україною і наше партнерство є надійним та міцним», - сказано у повідомленні.
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Своєю чергою президент висловив вдячність НАТО за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та допомогу в протидії російській агресії.
Глава держави відзначив, що Україна продовжує реалізовувати визначений на законодавчому рівні курс євроатлантичної інтеграції та послідовно реформувати сектор безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО.
Також на зустрічі «було підтверджено зацікавленість української сторони у подальшому поглибленні співпраці з НАТО шляхом ефективного виконання відповідних Річних національних програм та використання Комплексного пакету допомоги НАТО для України», - зазначили у прес-службі.
Порошенко подякував Столтенбергу за чітку позицію стосовно збереження відкритих дверей Альянсу для країн, які відповідають необхідним вимогам.